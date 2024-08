¿Cruz Azul fue una víctima de las desventajas en la Leagues Cup?

Si se esperaba tanto de Cruz Azul en la Leagues Cup es por lo que venía haciendo en la Liga MX.

La mala noticia es que La Máquina falló y quedó fuera muy pronto de este torneo que reúne a todos los equipos de México y Estados Unidos, la buena es que tuvo tiempo suficiente para reagruparse y preparar su regreso al Apertura 2024, torneo donde marcha invicto y en el cual enfrenta al Querétaro.

Lorenzo Faravelli, quien llegó al club capitalino desde el torneo pasado, lamentó el fracaso en la Leagues Cup (donde no ganó ni perdió un solo partido en tiempo regular y se fue eliminado en octavos de final), pero llamó a poner en contexto el desgaste que hacen los clubes mexicanos con relación a los de la MLS.

“Nosotros somos los que viajamos, los que jugamos en sus campos, nosotros recorrimos más de 7 mil kilómetros y tuvimos que entrenar en distintos predios de noche, no es una excusa porque a nivel competitivo hemos estado a la altura, después el resultado no fue el esperado, pero creo que hay que poner eso en el análisis”, comentó el mediocampista respecto a la eliminación total de la Liga MX.

Terminó el calvario de Cruz Azul en la Leagues Cup Mazatlán le dio esperanza a La Máquina y después la aplastó en penales

Ya pensando en el torneo local, el jugador de 31 años admitió que el partido ante Querétaro (último lugar del futbol mexicano) podría ser de mucho riesgo, pues seguramente el rival querrá aprovechar el escenario para vencer a un equipo ‘grande’ y con esa confianza, iniciar su repunte en el campeonato.

“No deja de ser un arma de doble filo, porque sí, es el último lugar y los números están ahí, pero una vez que empiece el partido todo lo que pasó anteriormente queda atrás. Cuando los rivales se enfrentan a Cruz Azul, siempre hay un plus, me ha tocado estar muchas veces del otro lado, y cuando te toque enfrentar un club grande, hay un plus por mejorar porque hay mucho orgullo”, aseguró Faravelli.

La Liga MX reinicia con la Jornada 5 y mientras La Máquina busca el liderato, Querétaro quiere su primer punto.