Cruz Azul fue mejor y es un merecido campeón de campeones

Hiram Marín

Cruz Azul destronó a Toluca como Campeón de Campeones al derrotarlo 3-1 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Desde el inicio, La Máquina impuso condiciones y dominó a unos Diablos Rojos golpeados por la ausencia en el cuadro titular de Paulinho, su hombre gol, quien sigue lesionado. El equipo celeste adueñó la pelota, presionó la salida y arrinconó a su rival.

El Campeón de Campeones 2025-26:



LA MÁQUINA CEMENTERA DEL CRUZ AZUL 🚂



LO LOGRAMOS JUNTOS, AZULEEEEES 💙 pic.twitter.com/DFCDzee712 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 26, 2026

Ese dominio se reflejó al minuto 30 con el primer gol del partido, obra de José Paradela con un remate raso. Cuando parecía que La Máquina se iba al descanso con la ventaja, Alexis Vega apareció al 48' para marcar el empate de Toluca en una jugada aislada. Pese a la igualdad antes del medio tiempp, la superioridad futbolística de los cementeros sobre la cancha era evidente.

Hoy @CruzAzul volvió a demostrar de qué está hecho. 🚂💙



¡Gracias por llenar de orgullo a toda la afición celeste!#CalidadPorTradición #FamiliaCruzAzul pic.twitter.com/YIzk38QBlS — Cemento Cruz Azul ® (@lacruzazul) July 26, 2026

En el segundo tiempo, Cruz Azul liquidó el encuentro sin dar espacio a sorpresas. Carlos 'Charly' Rodríguez anotó el 2-1 al minuto 54 tras una gran jugada colectiva, y al 60', Paradela firmó su doblete para poner el 3-1 definitivo.

Con los dos goles de ventaja, La Máquina manejó el cierre del partido con tranquilidad hasta el silbatazo final. La afición celeste en territorio californiano celebró la conquista de un nuevo trofeo oficial para el club. Cruz Azul fue un justo vencedor y coronó su triunfo con autoridad para proclamarse Campeón de Campeones.