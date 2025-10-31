Cruz Azul, en plan de 'Máquina destructora'

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul firmó una victoria sólida 3-0 sobre Puebla en el estadio Cuauhtémoc y se afianzó como líder provisional del Apertura 2025. La Máquina dominó de principio a fin, con goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos, para confirmar que su cierre de torneo llega en el punto más alto de rendimiento.

El primer tanto cayó al minuto 33 tras una combinación entre Charly Rodríguez y Bogusz, que definió con precisión dentro del área. En el complemento, Márquez amplió la ventaja al 57 y Campos selló la goleada al 84, aprovechando el desorden defensivo del conjunto local. Fue un triunfo sin sobresaltos y con autoridad.

TERMINA EL PARTIDO. GANÓ LA MÁQUINAAAAAAAAA. 🔥💙 pic.twitter.com/OPnxvCTMct — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 1, 2025

Con este resultado, Cruz Azul alcanzó los 35 puntos y se mantiene como uno de los favoritos para asegurar liguilla directa, demostrando solidez en todas sus líneas y profundidad de plantel. Su ritmo competitivo lo coloca como el rival a vencer en la recta final del torneo.

Puebla, en cambio, se hundió en la parte baja de la tabla y quedó prácticamente sin margen de maniobra. Su falta de gol y las fallas en defensa lo dejan al borde de la eliminación, dependiendo de una combinación de resultados para mantener esperanzas. La Máquina, mientras tanto, sigue en marcha firme rumbo a la liguilla.