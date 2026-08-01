Cruz Azul, el equipo de los 5 títulos en 15 meses

Enrique Gómez

Después de ganar su quinto título en solo 15 meses, Cruz Azul regresa a la Liga MX en busca del liderato del torneo, una meta que seguramente alcanzará si cumple con vencer en casa al Atlante.

La Máquina, monarca del futbol mexicano y recientemente ganadora del Campeón de Campeones contra el Toluca se presenta en el Estadio Banorte contra el equipo que posee (y por mucho), la plantilla más barata de la Liga MX, al cotizar 11 millones de euros, por los 88 que vale la plantilla ‘celeste’.

Con dos victorias en las primeras dos jornadas y el empate de Tijuana, el equipo de Joel Huiqui tiene todo de su lado para finalizar la jornada (o al menos el día) en la cima de la tabla de posiciones, pues registra más goles a favor que el Atlas, que juega más temprano y que también tiene seis puntos.

A Cruz Azul se le hizo costumbre levantar trofeos

Cruz Azul pasa por uno de los mejores momentos de su historia reciente y piensa aprovecharlo.

Los 5 títulos que ha ganado La Máquina en los últimos 15 meses:

1. Mejor equipo de la temporada 2024/25

2. Campeón de CONCACAF 2025

3. Mejor equipo de la temporada 2025/26

4. Campeón de la Liga MX (Clausura 2026)

5. Ganador del Campeón de Campeones 2026

Con esta aura dorada, el club ‘celeste’ recibe al equipo que esta temporada volvió a la Liga MX después de 12 años en segunda división, luego de comprar la plaza del extinto Mazatlán. Es decir, ambos equipos están en puntos muy diferentes de su historia, pero el partido inicia con el marcador en ceros y luego de haber empatado contra el América la jornada pasada, Atlante espera conquistar su primer triunfo del torneo.

Cruz Azul es el mejor equipo de México en la actualidad y lo terminó de confirmar con su victoria ante el Toluca, ahora, solo le falta un resultado contundente que lo legitime como primer lugar en el incipiente Apertura 2026.