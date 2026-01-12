Cruz Azul, a remar contracorriente en para la jornada 2

Héctor Cantú

La Máquina celeste de la Cruz Azul arrancó con el pie Izquierdo el torneo Clausura 2026 y ahora necesita cambiar la página y mejorar de cara a lo que seráel segundo partido de la temporada ante Atlas.

Las sensaciones que dejó el equipo de Larcamón en su duelo ante León no fueron las mejores. Al equipo le costó encontrar un buen funcionamiento sobre todo, notándose las ausencias de jugadores que en el ciclo pasado fueron clave.

El problema para la Máquina se incrementa considerando que en el próximo partido tendrán que jugar de locales en el estadio del Puebla, un escenario que les privará de contar con la presencia del grueso de su afición.

El panorama tampoco es el más alentador para los cementeros, pues de los últimos 10 partidos disputados ante Atlas, solo han podido sacar la victoria en dos ocasiones siendo la última de ellas en 2023.

Ante los Zorros, el equipo de la capital mexicana arrastra una marca de cuatro empates consecutivos, misma que intentará superar para acallar las críticas que han trastocado el plan de Nicolás Larcamón.