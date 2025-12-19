Cruz Azul, a nada de sellar un refuerzo sublime para el Clausura 2026

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul está a nada de sellar un refuerzo sublime para el torneo Clausura 2026.

Se trata del colombiano Miguel Borja, quien está prácticamente sellado para unirse al equipo de Nicolás Larcamón que se quedó cerca de poder disputar por el título en el último torneo de la Liga MX.

De acuerdo a los registros, solo hace falta la firma de los documentos correspondientes para sellar, de manera definitiva, su llegada con el equipo de la Noria.

Miguel Borja de 32 años, cuenta con un amplio palmarés internacional, luego de haber defendido los colores de Livorno, Palmeiras, Gremio y recientemente River Plate.

Con el cuadro argentino, ha disputado 159 partidos en los que ha marcado 62 goles y colaborado con 10 asistencias, registros que le colocan como un delantero probado que busca ser considerado para defender la camiseta de su país en el próximo mundial.

Miguel Borja llegaría al equipo cementero, luego de la salida de Ángel Sepúlveda quien se convirtió en refuerzo de las Chivas para el siguiente torneo.