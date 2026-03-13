Créanlo, varios jugadores del Mazatlán podrían ser titulares en este América

Enrique Gómez

Cunado el Mazatlán desaparezca, ¿alguno de sus jugadores podría llegar al América?

El equipo ‘cañonero’ tiene una de las nóminas más modestas de la Liga MX, mientras que el club azulcrema posee la plantilla más valiosa de toda CONCACAF de acuerdo con Transfermarkt. Y aun así, hay al menos cuatro jugadores del equipo sinaloense que podrían ser titulares en el conjunto capitalino.

Y es que, por rendimiento en esta temporada, Facundo Almada podría ser mejor compañero de Israel Reyes en la defensa de lo que es el uruguayo Sebastián Cáceres, mientras que Fabio Gómez podría marcar mayor diferencia que la ‘Pantera’ Zúñiga, quien apenas llega al top-30 de entre todos los centros delanteros que han visto minutos en esta campaña.

Aquí los jugadores del Mazatlán que podrían jugar en el América gracias a su nivel actual:

Ricardo Rodríguez

· 10° mejor portero

· 166 puntos

· Mejor que Luis Malagón (18°)

Facundo Almada

· 18° mejor defensa

· 150 puntos

· Mejor que Sebastián Cáceres (29°)

¿Tu equipo de la Liga MX tiene más títulos cortos o largos?

Yoel Bárcenas

· 12° mejor mediocampista

· 157 puntos

· Mejor que Rodrigo Dourado (26°)

Fabio Gómez

· 22° mejor delantero

· 114 puntos

· Mejor que José Zúñiga (30°)

El Mazatlán desaparecerá (por lo menos de la Primera División) después de este Clausura 2026 y aunque seguramente eso puede deprimir a varios, muchos podrían ver este torneo como una motivación, pues, si llaman la atención en lo individual, seguramente recalarán en algún otro club de la Liga MX.

De cara a esta Jornada 11, el América marcha en 10° lugar con 14 puntos, solo cuatro más que el ‘Maza’.

A nivel colectivo, esta podría ser la última oportunidad que tiene el conjunto morado para ganarle a las Águilas en calidad de visitante. Veremos si los jugadores arriba mencionados pueden demostrar por qué están mejor rankeados que los futbolistas que tiene el club capitalino en esas posiciones.