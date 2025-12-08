Confirmados los horarios de las finales de la Liga MX

Héctor Cantú

Las finales del futbol mexicano ya tienen fechas y horas confirmadas, tanto para el juego de ida como para la vuelta.

Luego de conocerse que el torneo Apertura 2025 tendrá una definición por el título inédita, la Liga MX ha confirmado que los partidos se jugarán en jueves y domingo, como estaba programado.

El juego de ida se disputará en la Sultana del Norte el día jueves en punto de las 20:00 horas locales, un horario que Tigres tiene perfectamente manejado y que será una auténtica fiesta en el Estadio Universitario.

El partido decisivo por el título se jugará tres días después, el domingo14 de diciembre en el estadio Nemesio Diez en punto de las 19:00 horas locales.

Nunca antes estos dos equipos, se han enfrentado en un duelo por el título. Toluca buscará el bicampeonato y con él, convertirse en el segundo equipo más gandor de la historia del futbol mexicano.

Los Tigres, segundo mejor equipo en la temporada, intentará igualar la marca de campeonatos que tiene Cruz Azul con 9.