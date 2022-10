¿Condena azulcrema? "En América solo se pueden festejar los títulos"

'Tano' Ortiz sabe que de nada servirá el gran torneo si no le ganan a Toluca

Por más que América haya despedazado al Puebla en cuartos de final y en tres meses haya alcanzado la cuota de 49 goles, el equipo aún no ha ganado nada, eso lo sabe el técnico Fernando Ortiz.

De nada servirá que el club azulcrema haya sido líder de la competencia y que se haya impuesto en la primera ronda de la Liguilla por un global de 11-2 si no elimina al Toluca en semifinales y si no destaca en una hipotética final. Las Águilas no pierden la concentración y buscan otra gran historia esta semana.

“Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a ver qué sucede. Somos el mejor equipo y el más grande de México, vamos a salir a buscar el partido como la historia lo indica. Si al minuto 10 suceden cosas diferentes, veremos al momento, pero vamos a salir a buscar el partido siempre”, comentó el estratega argentino de cara al duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Listos los horarios de las semifinales. pic.twitter.com/30pCEOwTJc — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) October 17, 2022

“A esta institución solamente podemos festejar títulos y lo tenemos claro todos. El resto son estadísticas y logros obtenidos por los jugadores. Estoy feliz, pero sabemos cuál es el objetivo, el resto va a quedar. El objetivo que es campeonar. No es una presión, lo indica la historia, ellos lo saben. El título se ha puesto desde el primer partido que jugamos hasta los cuartos de final contra Puebla”, insistió el técnico.

América ha asumido como el favorito absoluto por la manera en que dominó en la temporada regular y sobre todo, después de la tremenda exhibición ofensiva contra ‘La Franja’, sin embargo, la única ventaja que tendrá ante Toluca será el desempate en caso de que la eliminatoria quede igualada en goles.

Para muchos es muy decoroso estar en semifinales, pero para el club azulcrema sería un fracaso insoportable quedar eliminado e esta instancia; tanto que seguramente provocaría el despido del ‘Tano’ Ortiz.