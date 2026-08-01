Con gran noche de Juninho, Pumas dio un golpe de autoridad en la frontera

Hiram Marín

Pumas firmó una noche redonda en la frontera tras golear 5-1 a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.Desde los primeros minutos del encuentro, el cuadro universitario impuso sus condiciones sobre el terreno de juego.

La presión alta y el juego dinámico de los auriazules neutralizaron por completo cualquier intento local. El conjunto visitante tomó las riendas de las acciones para encaminar una contundente victoria a domicilio.

El gran héroe del compromiso fue Juninho Vieira, quien se despachó con un hat trick inolvidable para la causa auriazul. El atacante brasileño abrió la cuenta desde los once pasos al 18' y amplió la ventaja con un disparo certero al 22'.

Antes del descanso Robert Morales puso el tercero al 40', aunque José Luis Rodríguez descontó para Bravos al 45+4'. Rn el arranque del complemento, Juninho selló su triplete al 48' y Guillermo Martínez cerró la cuenta al 83'.

El desarrollo del cotejo reflejó la evidente superioridad auriazul a lo largo de los noventa minutos disputados. Las tarjetas amarillas aparecieron para Uriel Antuna por Pumas, mientras Fulgencio y Castilho las vieron por Juárez.

La frustración del cuadro fronterizo se tradujo en faltas constantes durante el tramo final del duelo.A pesar del esfuerzo de la escuadra local, la zaga universitaria manejó con solvencia los embates restantes.

Con esta abultada victoria como visitante, Pumas consolida un arranque de certamen sumamente ilusionante para su afición. El equipo felino demostró contundencia en el área rival y reafirma su estatus en los primeros lugares de la tabla.

En contraste, FC Juárez sufre un duro golpe en casa que los obliga a replantear la estrategia defensiva.Los fronterizos tendrán que corregir errores de inmediato si aspiran a recomponer el camino en el torneo.