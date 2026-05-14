Con exceso de sufrimiento, pero Pachuca sacó ventaja

Hiram Marín

Pachuca se llevó la ida de las semifinales del Clausura 2026 1-0 ante Pumas en un juego cerrado y tenso en el estadio Hidalgo. Oussama Idrissi marcó el único gol del encuentro para darle ventaja a los Tuzos y dejar ir con vida a los universitarios.

Los auriazules intentaron tomar el control durante gran parte del juego. Generaron aproximaciones constantes, pero volvieron a fallar en el último toque.

⌚️ MF | 🌪️ PACHUCA 1-0 Pumas 🐾



¡FIN DEL PARTIDO! ¡NOS VAMOS CON LA VENTAJA A LA VUELTA!



Por:⁰⁰@Telcel #PachucaPumas pic.twitter.com/kliIpasPHR — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 15, 2026

Los Tuzos se mantuvieron con orden, cerrando espacios y bajando el ritmo del partido. Idrissi apareció como la diferencia en un encuentro de muy pocas concesiones.

Su gol marcó el rumbo de una serie que sigue completamente abierta.

Pachuca, pese a la expulsión tardía de Eduardo Bauermann, resistió con disciplina defensiva.

El juego se cargó de tensión y se volvió cada vez más accidentado. El cierre tuvo interrupciones, choques constantes y un ambiente de Liguilla pura. Los auriazules no lograron capitalizar su ventaja numérica en el tramo decisivo.

El 1-0 deja la eliminatoria viva para la vuelta en Ciudad Universitaria.

Ahí, los dirigidos por Efraín Juárez intentarán dar la vuelta con la obligación de responder en casa y Pachuca espera jugar con la desesperación y mantener o mejor aún: ampliar la ventaja.