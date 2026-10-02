¿Con cuántos puntos se clasifica a la Liguilla del futbol mexicano?

Enrique Gómez

Apenas va medio torneo y si algo nos ha enseñado la Liga MX es que no hace falta tomarse la vida tan en serio para ser campeón. De hecho, hasta Juárez tiene posibilidades matemáticas reales de pelear por el campeonato a pesar de que es último de la tabla con solo tres puntos.

¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a la Liguilla del futbol mexicano y buscar el título?

El conocimiento empírico dice que con 24 puntos un equipo ya puede sentirse dentro, aunque en los últimos torneos la línea se elevó un poco. Esto quiere decir que Monterrey, Pumas o Tigres, (equipos importantes que se encuentran fuera de zona de clasificación tras 10 jornadas) aún tienen íntegras sus chances de clasificar a la Liguilla con ello, salvar su participación.

Contando los últimos 10 torneos cortos:

· Puntos promedio del 8vo lugar → 24.7

· Puntaje del 8vo en el Clausura 2026 → 25

· Máximos puntos que tuvo un 8vo lugar → 28 (Clausura 2025)

· Mínimo de puntos su sumó un 8vo lugar → 22 (Apertura 2022)

· Ocasiones que un equipo con 24 puntos quedó fuera → 5

Las matemáticas proponen que un equipo puede meterse a la ‘fiesta grande’ juntando 25 puntos, pero, considerando los últimos campeonatos, el puntaje infalible para avanzar a la siguiente ronda inicia a partir de los 28 puntos.

Monterrey, Pumas y Tigres, entre lo peor del Apertura 2026

A estas alturas, la línea de clasificación la sostiene Tijuana (actual 8vo) con 14 puntos, solo uno más que Monterrey (10mo) y dos más que Pumas (12do), por lo que una sola victoria podría catapultar a estos equipos a zona prometida. En tanto, Tigres (15to) está un poco más lejos con 10 unidades.

Si fijamos en 24 la cuota mínima de clasificación, incluso Juárez tiene chances de avanzar a las finales por el título, pues con siete partidos por delante, todavía quedan 21 puntos en juego; es decir, si el equipo fronterizo los ganara todos, podría meterse seriamente a la pelea.

En el otro extremo, Toluca y América está en la cima con 20 puntos, por lo que ni siquiera ellos pueden sentirse que ya están dentro de los ocho que pelearán por el título del Apertura 2026.