Claudio Suárez, orgulloso de jamás haber jugado en el América

Enrique Gómez

Para muchos, es el equipo más importante de CONCACAF, un plantel poderoso, lleno de grandes jugadores y con una historia tan larga como exitosa, pero, para Claudio Suárez, el América siempre ha sido el “odiado rival” y está orgulloso de jamás haber jugado ahí.

“Siempre estuve en el lado bueno de la historia”, dice con jactancia el legendario exjugador de Tigres y Chivas respecto al equipo que en esta jornada visita el Estadio Universitario de Nuevo León.

“América significa mucho por ser un equipo histórico; junto con Chivas son los más populares. Significa mucho para los americanistas, pero para mí no. Es el rival odiado. Enfrentarlos era motivante, pero solo eso significa para mí: el rival odiado”, aclaró Suárez, quien no le quita mérito al máximo ganador de la liga mexicana y de toda la CONCACAF, pues reconoce que las ‘Águilas’ siguen estando encima de Tigres.

“Tigres no es tan grande. América tiene mucha más historia que Tigres, pero cada vez está más cerca por ser un equipo triunfador y que está sumando aficionados”, se sinceró el ‘Emperador’.

Pero ¿a qué se deberá el gran dominio que sostiene el club capitalino sobre el conjunto de Nuevo León si ambos son equipos son pesos completos del futbol mexicano en los últimos años? Hay que recordar que, previo a su duelo por la Jornada 5 del Apertura 2025, el equipo de Nuevo León solo ha ganado uno de los últimos 15 partidos contra las Águilas.

“América siempre ha sido un equipo poderoso, de grandes jugadores. Tigres, en alguna época le había costado trabajo, pero actualmente tiene un gran plantel, va a mejorar muchísimo y esperemos que pronto se revierta”, comentó el ‘Emperador’, quien jugó 237 partidos oficiales con Tigres.

Y hablando de jugar partidos, el segundo jugador con más presencias en la Selección Mexicana está orgulloso de jamás haber jugado con la camiseta del club azulcrema.

“No me hubiera gustado jugar en el América. Desde mis inicios siempre fue el rival odiado. Primero por Pumas, luego las Chivas, después Tigres, que creció la rivalidad. Siempre me fui del lado bueno”, dijo con orgullo Claudio Suárez, cuyo nombre está grabado en el Estadio Universitario.