Chivas sabe que Atlas salvará o liquidará a Ricardo Cadena

Por más que en Chivas detesten los cambios de técnico, será difícil evitarlo si pierden el clásico tapatío.

El equipo de Ricardo Cadena no ha ganado un solo partido en el Apertura 2022 y aunque el duelo ante el Atlas parece ideal para que el equipo enderece el torneo de cara a la segunda mitad del torneo.

Chivas es un equipo de rachas, de ‘cadenas’ y la esperanza es que con una victoria, más en un clásico tapatío, el club rojiblanco se libere, retome confianza y los triunfos lleguen como en racimo.

Pero antes de racimos, el equipo rojiblanco debe empezar por ganarle a su archirrival esta noche.

“No me gusta que me estén cambiando a los técnicos. Nosotros somos los únicos responsables. Nos pueden traer a Guardiola, pero si nosotros no damos el ancho dentro la cancha, va a ser lo mismo”, dijo Alexis Vega a FOX antes del partido, pero él mismo sabe que si el ‘Rebaño’ cae esta noche, será muy complicado que la directiva mantenga la fe con el entrenador que llegó a mediados del torneo pasado.

Y es que, si Cadena no le gana al equipo que le rompió su perfecta marca de triunfos en la Liguilla pasada, ¿contra quién lo hará? El panorama es muy curioso: Chivas podría ganar su primer juego del torneo contra el adversario que lo ‘hechizó’ cuando todo era éxito. O bien, el Atlas podría terminar la obra que comenzó en mayo y ponerle fin a la agonía de Cadena.

Chivas y ‘Zorros’ llegan al clásico tapatío sin pasar por su mejor momento, pero el club rojinegro tiene el consuelo de dos títulos seguidos y en el último de ellos, venció a su archirrival en cuartos de final.

¿Será que Guadalajara despedirá a su segundo técnico en cuatro meses? Todo podría definirse en el AKRON.