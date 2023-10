Chivas reconquista a Veljko Paunovic: "A muerte con ustedes"

El serbio-español Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara, desmintió su fichaje con el Almería español y aseguró que quiere permanecer en el equipo hasta que la directiva decida lo contrario.

"Desde el primer día dije que quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí, no he hecho nada mal, ni puedo responder a lo que se escribe, yo a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí, sinceramente, y eso depende del rendimiento del equipo y la unión que hemos logrado tener hoy", dijo en conferencia de prensa.

Durante la semana, versiones en medios de comunicación aseguraron que el entrenador dejaría el equipo para firmar con el Almería español, tras una racha de malos resultados en las últimas jornadas del torneo Apertura 2023 que se agudizaron con la separación por indisciplina grave de tres jugadores del plantel.

Chivas sacó todo el coraje y goleó al Atlas en el clásico tapatío Guadalajara fue mejor de principio a fin y se reconcilió con su afición

El club informó el pasado martes que su delantero estrella y seleccionado nacional Alexis Vega, Cristian Calderón y el joven Raúl Martínez, quien debutó en julio pasado, fueron separados de manera indefinida del plantel.

Paunovic afirmó que el castigo se mantiene por el momento, pero aseguró que la directiva y el cuerpo técnico están dispuestos a perdonar si hay interés y disposición por parte de los jugadores.

"El que quiere ser perdonado tiene que poner de su parte, tomar el primer paso. Un perdón no se pide y no se da, se gana; también los hechos son importantes, pero es un asunto que más adelante se tratará", afirmó.

Guadalajara goleó a su enconado rival, el Atlas, en el derbi tapatío por 4-1 con goles de Fernando Beltrán, doblete de Ricardo Marín y uno más de Roberto Alvarado.

🚨 ¡Se queda!

Paunovic manifiesta que desea estar mucho tiempo en Chivas. pic.twitter.com/ISu1sMB76P — Ariel Leguizamón X 🇦🇷🇲🇽🌎 (@tvarieldep) October 8, 2023

El triunfo es un respiro para el conjunto rojiblanco que rompió su racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo y se coloca en el quinto lugar de la clasificación con 18 puntos de 36 posibles.

Paunovic consideró que los problemas extracancha fueron "el catalizador" para ganar al Atlas pero también para que el equipo despierte y se levante de cara al cierre del torneo.

Chivas tendrá descanso la próxima semana debido a la fecha FIFA para después visitar al Puebla, en partido de la fecha 13 del torneo.