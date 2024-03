¡Chivas ha buscado tres veces a Henry Martín!

No fueron una ni dos veces. Henry Martín estuvo a punto de ir a Chivas hasta en tres ocasiones, incluso la última de ellas fue hace poco tiempo, o sea, ya con varios años jugando en el América.

Pero la ‘Bomba’ se quedó para convertirse en capitán, goleador y en el jugador que levantó el título de campeón en el Apertura 2023. O sea, lejos de reforzar al club rojiblanco, se convirtió en una pesadilla para el Guadalajara, pues terminó convirtiéndose en un ídolo azulcrema.

Las cosas pudieron ser muy diferentes, pues en una entrevista con el periodista David Medrano, el atacante de 31 años habló brevemente de las tres ocasiones que estuvo a punto de vestir la camiseta rojiblanca, lo que hubiera significado una enemistad eterna con el club azulcrema.

La primera

Henry Martín estuvo con ‘Xolos’ de 2014 a 2017 y llamó la atención del Guadalajara por ser un delantero mexicano con cierta constancia frente al arco, sin embargo una lesión derrumbó el primer acercamiento.

“Estaba en Tijuana y previo a romperme la rodilla, ese día mi representante se acerca y me dice, ‘ya está lo de Chivas’ y ese día me rompí la rodilla. Subiéndome al autobús para ir al juego con Tijuana y ese partido fue cuando me rompí la rodilla”, contó el yucateco durante la entrevista.

La segunda

Más adelante, justo antes de llegar al América, el club rojiblanco tenía prioridad en la negociación por el jugador, pero Chivas no quiso igualar la oferta que hizo América y el resto fue historia.

“Fue cuando se dio mi traspaso al América, estaba entre Chivas y América, luego yo conocí al ‘Piojo’ Herrera, hablamos y terminé yendo al América”, comentó brevemente.

La tercera

Henry despuntó con las Águilas hasta a finales de 2022, pero durante años fue un jugador poco constante e incluso cada vez era más señalado por la afición, por eso estuvo a punto de pasar directamente de Chivas al América, pero el entonces directivo rojiblanco Ricardo Peláez no se decidió.

“Fue con Peláez, que chismoseó algunas cosas. No terminó de contar como estuvo. A mí se me acerca Santiago Baños me dice: ‘No queremos frenar tu carrera, aquí no vas a jugar mucho’. Yo pasaba por mal momento, con la afición mi situación era fatal, con el club no era malo, pero no estaba rindiendo y en América tú sabes que es rendir o te vas”, completó el campeón de goleo del Clausura 2023.

¿Habrá una cuarta oportunidad? Henry es ídolo en América, pero su contrato está por terminar y no hay acuerdo de renovación.