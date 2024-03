¿Henry Martín se irá del América? "Ya no queda en mí"

No solo es el capitán del América, también es uno de los delanteros mexicanos más importantes del momento y un nuevo ídolo para la afición, pero no quiere decir que vaya a quedarse de por vida en el club, es más, tal vez ni siquiera lo veamos en el equipo azulcrema para la próxima temporada.

Henry Martín se dijo tranquilo por su situación en las Águilas y aseguró que ese tema no lo distrae, mucho menos ahora que está concentrado con la Selección Mexicana de cara a al final four de LA Liga de Naciones de CONCACAF, el cual comienza con el partido de semifinales ante Panamá.

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las hiciera bien me preocuparía, pero dentro de la cancha estoy respondiendo, estoy ayudando al equipo. Me dedico a hacer mi trabajo y lo demás no queda en mí”, comentó el delantero de las Águilas, quien no ha renovado con la institución debido a marcadas discrepancias económicas y en cuanto a duración de contrato.

“He trabajado mucho mentalmente como para distraerme por estas cosas. Mi prioridad y enfoque ahorita es la Selección. Lo demás pasa a ser tema secundario. Sí estoy muy tranquilo”, añadió el jugador, quien después de seis años con el equipo azulcrema podría cambiar de aires en verano, pues se dice que en la MLS sí hay clubes que quieren cumplir sus demandas.

Martín tiene un año y medio a gran nivel y finalmente se ha convertido en el jugador que siempre buscó el equipo azulcrema, pero ¿en serio su ciclo ya terminó ahora que es un ídolo para el americanismo?

Ya habrá tiempo de retomar las negociaciones con el América, pues se dice que la prioridad de Henry es quedarse, pero, por ahora, la lucha del atacante será ganarse un lugar en el XI inicial del equipo ‘azteca’.