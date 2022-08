"Chivas está donde debe de estar": implacablemente, Edgar Zaldívar

Ya cada uno elegirá si creerle o no a Edgar Zaldívar, pero él asegura que no le produce placer el mal momento de Chivas, por más que su intención sea prolongar su sufrimiento por una semana más.

Previo al clásico tapatío y después de reconocer que ni Atlas ni Guadalajara llegan en buen momento a este encuentro por la Jornada 8, el mediocampista tapatío aseguró que cada equipo está donde debe, por lo que, si el ‘Rebaño’ es penúltimo en el actual torneo y lleva varios torneos sin trascender, es porque así se lo merece, entonces, sus opiniones personales las guarda para después.

Eso sí, el jugador desea que el archirrival se quede en el fondo… al menos para la próxima semana.

“No puedo decir que me dé gusto, pero están donde deben estar porque ellos han trabajado de esa manera, no lo han venido haciendo bien desde torneos atrás. Ellos arreglarán lo que tengan que arreglar. No es de mi importancia, me importa más mi equipo, que estemos ganando partido y si ellos están allá abajo, pues que ahí se queden”, aseguró ‘Gary’, a dos días del derbi jalisciense.

Pese a que Atlas solo tiene dos puntos más que Chivas y que ambos se encuentran fuera de los 12 primeros lugares, los ‘Zorros’ se enfrentarán a su archirrival como bicampeones del futbol mexicano, algo que nunca había sucedido y que seguramente motivará al equipo rojinegro para sacar otro buen resultado en el Estadio AKRON, tal como lo consiguieron en los pasados cuartos de final.

De hecho, el equipo de Diego Cocca ha ganado en sus dos últimas visitas al estadio del ‘Rebaño’.

¿Podrá Chivas lograr su primer triunfo del torneo frente a su archirrival y así despegar en el Apertura 2022? El declive del Guadalajara inició con Atlas, quizá sea justo que termine donde comenzó.