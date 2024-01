'Chino' Huerta se ve campeón con Pumas y 'europeo', todo en 2025

No hay mejor manera de responder al cariño de la gente que en la cancha y César Huerta lo sabe.

El jugador consentido de Pumas se siente en un gran punto de su carrera, pero aún no llega a su tope. De hecho, el próximo año se vislumbra emigrando a Europa luego de ser campeón con Universidad.

“Todo el cariño que me tiene la afición de Pumas hay que regresarlo jugando bien al futbol. Siempre tuve confianza; realmente a todos los equipos a los que fui tenía esa plena confianza, en cualquier club yo iba a triunfar, pero, todo eso, es gracias al trabajo y a la paciencia”, comentó el ‘Chino’ a W Deportes.

“Ya tengo la visión de dónde quiero estar en 2025. Tengo muy claro el camino. Me gustaría ser campeón con Pumas y quiero dar el salto a Europa y competir en la élite del futbol”, aseguró el ariete de 23 años.

Pumas, con un inicio más que prometedor

Huerta fue uno de los mejores jugadores de la Liga MX en 2023 y por su edad, se espera que lo mejor de su carrera esté por venir. No suena descabellado que pueda emigrar a las grandes ligas del mundo, más con esta mentalidad, pero ser campeón con Pumas sí que suena mucho más ambicioso, sobre todo considerando que el equipo no está ni dentro de las 10 mejores plantillas para este Clausura 2024.

Autor de nueve goles el torneo pasado, el ‘Chino’ había marcado un tanto en la victoria ante Juárez por la Jornada 1, pero fue anulado. Aun así, se espera mucho de él en este certamen, por ejemplo, mejores cobros de penal.

"Me quedo entrenando todos los días los penales para no fallar; de hecho, Gustavo Lema me dice que vaya a un psicólogo porque estoy loco de querer siempre meter gol", afirmó.