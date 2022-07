Carlos Salcedo reveló la verdadera razón por la que volvió a la Liga MX

Después de su presentación con Juárez, llegó el momento de revelar verdades para Carlos Salcedo.

La primera es que la gran razón por la que decidió firmar con Juárez fue por el estado de salud de su esposa y la segunda es que sí hubo indisciplina en la Selección Mexicana, por la cual ya se disculpó.

¿Por qué regresar a México después de solo unos cuantos meses en el Toronto FC?

“Fue por una cuestión de que mi esposa estaba un poco delicada de salud; entonces, prácticamente mi familia iba y venía después de cada partido. Entonces, tuvimos que tomar la decisión. Quedé agradecido con la gente de Toronto. Era una realidad que no me querían dejar ir”, aseguró.

Incluso, Salcedo agradeció públicamente a Matías Almeyda, quien dos veces lo buscó para llevarlo al AEK Atenas de Grecia, pero la decisión de volver a México ya estaba tomada.

En cuanto a la Selección Mexicana, Salcedo no sabe si le alcanzará para estar en la lista mundialista, pero al menos está tranquilo que, lo llamen o no, no será por un tema personal.

“Siempre he sido un tipo que, cuando comete un error, es el primero en alzar la mano en saber lo que hizo mal. Yo platiqué en su momento con Martino, de que cometí una indisciplina, lo cual obviamente me hago responsable de eso. Si me llaman o no es por algo meramente deportivo, ya hablamos frente a frente”, comentó el defensa de 28 años en su primer día con la camiseta de Juárez.

Salcedo será uno de los defensas mejor pagados de la Liga MX, tendrá estabilidad familiar y la motivación de una Copa del Mundo, por lo que se espera mucho de él en este Apertura 2022.