Carlos Rotondi da la cara tras convertirse en el 'villano de la final'

Carlos Rotondi se convirtió en el ‘villano’ de Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2024, pues en un error suyo se produjo un robo de balón por la banda derecha que derivó en el gol que le dio el título al América.

Rotondi perdió la pelota con Alejandro Zendejas y en su intento de recuperar el balón, terminó barriéndose sobre Israel Reyes para producir la falta dentro del área que convirtió Henry Martín para sellar la victoria del equipo de Coapa.

Al finalizar el partido, con lágrimas en los ojos, Carlos habló para los medios de comunicación para los que aseguró sentirse dolido porque un error suyo terminó por darle el bicampeonato a las Águilas.

“Tengo un dolor inmenso porque una jugada mía termina dando el marcador a favor de ellos pero creo que no se puede definir por algo así”, detalló.

Rotondi no dejó de agradecerle a la afición por la manera en la que le apoyaron antes de la final y prometió que seguirán trabajando duro para regresar mucho más fuertes.

“En lo personal solamente me queda agradecerle a la afición cómo me gritaban. Pedirles disculpas porque no creo que una jugada como esa deba definir una final. Esa es la bronca, habíamos hecho un gran partido. Tengo mucha impotencia y no quiero hablar más para evitar una multa, y solo decirle que vamos a seguir luchando para regresar a la décima”, agregó.

Cruz Azul se convirtió en el equipo con más subcampeonatos conseguidos en la historia del futbol mexicano con 12, luego de haber caído por tercera vez consecutiva en una final ante el América.