Carlos Cisneros se despide de la final

Carlos Cisneros no estará disponible para disputar la final ante Tigres, así lo confirmó el Guadalajara.

El delantero salió lesionado al minuto 51 en la semifinal de vuelta ante América y un día después apareció en muletas en Verde Valle para someterse a exámenes médicos.

El club confirmó que “presentó una ruptura de ligamento cruzado”, por lo que se espera que tarde “de ocho a nueve meses” en recuperarse.

Por ello, el ‘Charal’ debe someterse a una operación, aunque no se realizará en este momento pues de acuerdo con el comunicado del club no representa ningún riesgo “al no haber diferencia real entre hacer la cirugía cuanto antes o después de algunos días”.

De esta manera, el canterano podrá continuar con el plantel, pero “estará en rehabilitación, terapia física y fortalecimiento prequirúrgico”.

Durante el Clausura 2023, el ‘Charal’ disputó 16 encuentros, marcó tres veces y dio tres asistencias. En la Liguilla jugó tres partidos.