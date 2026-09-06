Carlos Álvarez, con la 'bendición' de Álvaro Fidalgo

Enrique Gómez

Tal vez el América no juegue la Liga MX este fin de semana, pero igual tiene una novedad muy importante.

Carlos Álvarez, su cuarto (¿y último?) refuerzo para este Apertura 2026 ya está en México y muy pronto se unirá a sus compañeros para preparar el partido por la jornada 8 contra el Cruz Azul.

Sonriente, pero sin contestar a las preguntas de la prensa ni a los vítores de los aficionados, el atacante de 23 años fue avistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde admitió sentirse feliz por el reto de jugar en el equipo ‘más grande’ del balompié 'azteca' y haber recibido buenas referencias por parte de Álvaro Fidalgo, mediocampista que estuvo cinco años en el club antes de emigrar al Betis.

UN NUEVO ÁGUILA ESTÁ POR NACER! ???



Carlos Álvarez ya llegó a tierras mexicanas y tuvo su primer gran momento como azulcrema: firmó su primera jersey de las Águilas, un brazo de una aficionada y la gente ya lo ve como el más rostro del equipo... pic.twitter.com/vreMqd1EdR — Claro Sports (@ClaroSports) September 5, 2026

“Hablé con Fidalgo. Me dijo que era el sitio ideal”, comentó el jugador que hizo tres goles la temporada anterior con el Levante y que fue figura para lograr el ascenso del equipo la camapaña antepasada.

Álvarez es el cuarto refuerzo del equipo de Guillermo Almada, que antes anunció las contrataciones de Miguel Borja, Edwin Cerrillo y Óscar Perea para buscar lo más alto en este Apertura 2026. Por lo pronto, el equipo marcha en primer lugar del certamen con 16 puntos.

El siguiente compromiso del 'Ame' es el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, el cual se jugará el domingo 6 de septiembre en Houston.

Claramente el enganche (a veces extremo por derecha) no será contemplado para este encuentro de consolación, pero se espera que sea considerado para el clásico joven contra La Máquina el 12 de septiembre, si es que alcanza a ser registrado ante la Liga MX.