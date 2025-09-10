'Canelo' Álvarez analiza comprar al Atlas: "Soy un hombre de negocios"

Enrique Gómez

Cuando Atlas fue campeón, se destaparon muchos aficionados rojinegros y el ‘Canelo’ Álvarez fue uno de ellos. El boxeador acompañó al equipo desde los palcos en sus meses de gloria, pero ¿es tanto su cariño como para invertir unos 200 millones de dólares para adquirir al equipo y volverlo a catapultar?

Más que por amor, es una cuestión de negocios y el multicampeón de 35 años no descarta ese movimiento.

Álvarez admitió estar enterado de que el Atlas está a la venta, sin embargo, aclaró que de momento su mente está ocupada en su próxima pelea contra Terence Crawford. Una vez que finalice el combate pactado para este 13 de septiembre, analizará la opción de comprarle el equipo a Grupo Orlegi.

Si quisieras comprar al Atlas, ¿cómo cuánto te costaría? La FMF celebró que los Rojinegros están oficialmente a la venta

“La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en el entrenamiento, que empezaron a vender a Atlas, entonces no es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando sí es algo para algo bien ¿por qué no? soy un hombre de negocios”, dijo a los medios de comunicación.

El 15 de julio, el grupo encabezado por Alejandro Irarragorri comunicó que había iniciado el proceso de transición (de venta, pues) del Atlas, equipo al que llevaron a ganar un bicampeonato entre el Apertura 2021 y el Clausura 2022, pero con el que no se han dado los resultados consistentemente.

¿Pagará Álvarez 200 millones de dólares por un club que está entre los cuatro peores del cociente?