Aunque solo sea una posibilidad, en Pumas ya hablan de Dani Alves

Aunque solo sea una idea, es imposible no emocionarse con la llegada de Dani Alves a Pumas, incluso eso se ve en las caras de Andrés Lillini y Juan Dinenno.

Eso sí, el técnico reveló que no tiene novedades sobre el caso, pero sabe que, en caso de llegar, el brasileño aportaría mucho al equipo, tanto dentro de la cancha como en el vestidor.

“Con respecto a lo que dicen de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca, estuve en la mañana con la directiva y no me dijeron nada. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información”, informó el estratega argentino, quien ya habría hablado personalmente con el lateral brasileño para intentar convencerlo de aceptar la oferta que, presuntamente, ya se le hizo.

Andrés Lillini y Juan Dinenno hablan sobre lo que aportaría la llegada de Dani Alves a Pumas



“A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene, me alcanza”, dijo Lillini entre risas. “Todo lo que se me cruza por la cabeza es lo que nos puede aportar el jugador”.

Para los futbolistas de Universidad sería increíble tener al exjugador del Barcelona en el equipo pese a sus 39 años.

“Como compañero tener al jugador más ganador en la historia sería algo lindo, pero ya llegando el momento si comparte plantel espero que aporte deportivamente su granito de arena para lograr el objetivo”, comentó Dinenno previo al duelo amistoso contra el Celta de Vigo.

¿En verdad llegará Alves a Universidad? Lo último que se supo es que estaba analizando la propuesta.