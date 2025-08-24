Atlas tiene el problema "más grande" para el regreso de Cocca al Jalisco

Redacción FOX Deportes

Es el regreso de Diego Cocca al Estadio Jalisco y todos en Atlas esperan que sea memorable, pero hay un gran problema (el ‘más grande de todos’ en realidad), el rival es el América, que hizo el viaje a Guadalajara con todo y Allan Saint-Maximin, el refuerzo estrella que ya está listo para debutar.

Con una plantilla que vale cuatro veces más que la rojinegra de acuerdo con Transfermarkt, las Águilas son amplias favoritas para este duelo en el Estadio Jalisco, más contra un equipo que parece sumamente frágil defensivamente en este torneo y que además solo ha ganado dos de sus últimos 10 duelos directos contra el ‘Ame’.

Así llegan ambos equipos para el último partido de esta Jornada 6 de la Liga MX: