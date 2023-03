Atlas, roto en el vestidor y despedazado en Honduras

Roto en el vestidor y despedazando en la cancha en el primer partido de su historia en la Liga de Campeones de CONCACAF, ese es el estado actual del exbicampeón del futbol mexicano.

Tras la humillante derrota por 4-1 a manos del Olimpia de Honduras, el capitán del Atlas Aldo Rocha dejó entrever los problemas internos que afectan gravemente al equipo y que se hicieron evidentes con la suplencia de Julián Quiñones, quien, se dice, simplemente se negó a jugar en Honduras.

“No me gustaría tocar ese tema, me gustaría que le preguntaran a él”, dijo Rocha a la prensa cuando le preguntaron sobre el colombiano, quien no vio minutos cuando su equipo más lo necesitaba.

Rocha admitió que lo sucedido en San Pedro Sula es una vergüenza para el equipo y para la afición, que tanto anticipaba el primer partido de su equipo en un torneo internacional de CONCACAF.

“Estamos en deuda, es una vergüenza que haya pasado este resultado. Los principales responsables somos nosotros y esperamos revertir en casa”, dijo el mediocampista de 30 años, sabedor que su equipo deberá ganar 3-0 en el Estadio Jalisco para evitar el fiasco de irse eliminado a la primera en ‘conca’.

En su encuentro con los medios de comunicación, el jugador admitió que hay problemas en el interior del equipo, pero tras haber tocado fondo, espera que estos temas puedan solucionarse.

“En realidad tocamos fondo, son situaciones internas que las debemos de tocar de la mejor manera y es muy notorio. Entonces, a revertir la situación y la única manera, ya lo hablamos nosotros, es uniéndonos todos. Dejar los egos de lado, y afrontar de la mejor manera los partidos que se vienen”, agregó.

Atlas, fuera de zona de clasificación en la Liga MX y exhibido en CONCACAF, aún tiene un largo calendario por cumplir en la temporada.