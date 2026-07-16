Atlas anuncia a Hernán Crespo y las ilusiones están fuera de control

Enrique Gómez

Que no se diga que el Atlas no tiene entrenador antes de iniciar el Apertura 2026.

A solo unas horas de que arranque la nueva Liga MX, el Atlas anunció a Hernán Crespo, un fenómeno como jugador y con una carrera prometedora como director técnico. Veremos si el argentino es capaz de encumbrar la gran inversión que están haciendo los nuevos dueños del equipo para esta temporada.

Grupo PRODI y el nuevo presidente Andoni Zubizarreta se atrevieron a despedir a Diego Cocca (el mejor técnico en la historia del Atlas) en la misma semana de arranque del torneo, por lo que ahora Crespo tendrá la tarea de respaldar esta polémica decisión por parte de los nuevos dirigentes.

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT 👨‍🏫



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

El exjugador del Inter de Milán tendrá su primera oportunidad en la Liga MX, pero ¿qué hizo antes?

· Crespo ya lleva 10 años de carrera como director técnico

· Su máximo logro, la Copa Sudamericana (2020) con Gimnasia

· Ostenta 6 títulos como técnico, pero solo una Liga, la de Catar (2023)

· Antes de Atlas dirigió a siete clubes de cinco países diferentes

· Su último club fue el Sao Paulo: 22 victorias y 18 derrotas en 46 partidos

La Liga MX inicia hoy, pero, ¿cuáles son sus novedades?

Crespo, de 51 años, es el séptimo técnico argentino que tiene la Liga MX para el Apertura 2026, sin embargo, no podrá dirigir a su equipo para la Jornada 1 contra León, pues ya es esta misma semana; aun así, se espera que pueda estar listo para el duelo por la segunda fecha ante Santos Laguna, por más de que apenas tenga unos pocos días (o unas pocas horas) de trabajo al frente del grupo.

Para ver el sello de Crespo en el equipo tendremos que esperar, pero la idea es que pueda hacer rendir al Atlas y a los cinco refuerzos (y contando) que ya tiene dados de alta para este Apertura 2026. Por lo pronto, el nuevo patrón José Miguel Bajos cumplió en traer un técnico sudamericano de renombre.