Publicación: viernes 17 de julio de 2026

Enrique Gómez

Atlas anuncia a Hernán Crespo y las ilusiones están fuera de control

A un día de su debut, los 'Zorros' anunciaron al reemplazo de Diego Cocca

Que no se diga que el Atlas no tiene entrenador antes de iniciar el Apertura 2026.

A solo unas horas de que arranque la nueva Liga MX, el Atlas anunció a Hernán Crespo, un fenómeno como jugador y con una carrera prometedora como director técnico. Veremos si el argentino es capaz de encumbrar la gran inversión que están haciendo los nuevos dueños del equipo para esta temporada.

Grupo PRODI y el nuevo presidente Andoni Zubizarreta se atrevieron a despedir a Diego Cocca (el mejor técnico en la historia del Atlas) en la misma semana de arranque del torneo, por lo que ahora Crespo tendrá la tarea de respaldar esta polémica decisión por parte de los nuevos dirigentes.

El exjugador del Inter de Milán tendrá su primera oportunidad en la Liga MX, pero ¿qué hizo antes?

·       Crespo ya lleva 10 años de carrera como director técnico

·       Su máximo logro, la Copa Sudamericana (2020) con Gimnasia

·       Ostenta 6 títulos como técnico, pero solo una Liga, la de Catar (2023)

·       Antes de Atlas dirigió a siete clubes de cinco países diferentes

·       Su último club fue el Sao Paulo: 22 victorias y 18 derrotas en 46 partidos

La Liga MX inicia hoy, pero, ¿cuáles son sus novedades?

El Apertura 2026 inicia el 16 de julio con un clásico antiguo: Necaxa vs Atlante, en el Estadio Victoria.
Cruz Azul es el campeón defensor de la Liga MX, sin embargo, no tiene estadio confirmado para jugar.
Mazatlán dejó de existir en el ecosistema del futbol mexicano. El Atlante compró su plaza este año.
Chivas tiene la plantilla más valiosa de México. Con 106 millones de euros, supera por poco al América.
Atlas estrena dueño, entrenador (Hernán Crespo) y está haciendo una inversión para su 110 aniversario.
Tras las 17 jornadas de la fase regular, los mejores 8 (de 18) equipos clasificarán a la Liguilla por el título.
El torneo se interrumpirá después de la Jornada 3 para disputar la Leagues Cup contra clubes de la MLS.
La final del Apertura 2026 será el 13 de diciembre o el día 27 si es que el Toluca es quien la disputa.
Se salvaron Santos y Puebla. Oficialmente desapareció el descenso, así como las multas por cociente.
León y Pachuca quedan como los únicos equipos en multipropiedad. Ambos son de Jesús Martínez.
Matías Almeyda regresa a la Liga MX para dirigir al Monterrey. Hay 7 técnicos argentinos hasta ahora.
Pumas y Chivas ‘intercambiaron’ marcas de ropa. Universidad vestirá Puma y el ‘Rebaño’ portará Nike.
América y Atlante compartirán el Estadio Banorte, el resto de los equipos tienen un inmueble propio.
Por primera vez desde 2015, la Liga MX no tendrá a Andre-Pierre Gignac, quien se retiró en silencio.

Crespo, de 51 años, es el séptimo técnico argentino que tiene la Liga MX para el Apertura 2026, sin embargo, no podrá dirigir a su equipo para la Jornada 1 contra León, pues ya es esta misma semana; aun así, se espera que pueda estar listo para el duelo por la segunda fecha ante Santos Laguna, por más de que apenas tenga unos pocos días (o unas pocas horas) de trabajo al frente del grupo.

Para ver el sello de Crespo en el equipo tendremos que esperar, pero la idea es que pueda hacer rendir al Atlas y a los cinco refuerzos (y contando) que ya tiene dados de alta para este Apertura 2026. Por lo pronto, el nuevo patrón José Miguel Bajos cumplió en traer un técnico sudamericano de renombre.

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