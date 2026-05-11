Así se jugarán las semifinales de la Liga MX

Héctor Cantú

La Liga MX ha hecho oficiales los horarios para los partidos de semifinales que se disputarán en los próximos días y de donde saldrán los dos finalistas del Clausura 2026.

Luego del dramático pase de Pumas y la eliminación del bicampeón Toluca a manos de Pachuca, los enfrentamientos de ida y vuelta han quedado programados para disputarse en miércoles y jueves (las idas) y sábado y domingo (la vuelta).

Las hostilidades comenzarán el miércoles próximo en el Estadio Banorte con el duelo entre Cruz Azul y Chivas, mientras que la vuelta se jugará el sábado en el estadio Akron.

En la otra llave, la ida se jugará el jueves en el Estadio Hidalgo y cerrará el domingo próximo en Ciudad Universitaria.

Así se jugarán las semifinales

Juegos de ida

Cruz Azul vs. Chivas (Estadio Banorte) miércoles 13 de mayo 20:00 horas

Pachuca vs. Pumas (Estadio Hidalgo) jueves 14 de mayo 19:00 horas

Juegos de vuelta