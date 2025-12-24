Redacción FOX Deportes
Armando González, el Mejor Jugador del Apertura 2025
La 'Hormiga' tuvo un torneo brillante.
Armando González tuvo un torneo de ensueño con el Guadalajara y la Liga MX lo ha recompensado nombrándolo Mejor Jugador del Apertura 2025.
La ‘Hormiga’ disputó las 17 jornadas de la Liga MX, así como el duelo de ida de los cuartos de final. En sus 18 apariciones marcó 12 goles (máximo anotador del torneo) y dio una asistencia.
El delantero fue clave en el ascenso de Chivas, luego de un arranque tambaleante, que llevó al club hasta el sitio 16 en la fecha 5 y a partir de ese momento comenzó a ganar posiciones.
Gracias a su desempeño, González renovó contrato con el ‘Rebaño Sagrado’ hasta 2029, además el club el implementó dos cláusulas de rescisión, una por 15 millones de dólares (clubes europeos) y otra por 18 MDD (equipos mexicanos).
