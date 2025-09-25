Hiram Marín
Antonio Mohamed, autor intelectual del penal fallado por Sergio Ramos
El director técnico del Toluca le advirtió a su arquero que el español picaría el balón
El futbol es un deporte de estrategias, donde siempre se tiene que estudiar al rival tanto para dañarlo como para evitar que haga daño.
Eso lo sabe perfectamente el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, quien contó que anticipó que el español Sergio Ramos intentaría cobrar al estilo 'Panenka' el penal que falló ante Hugo González.
Mohamed recordó que cuando él dirigía al Celta de Vigo y enfrentó al Real Madrid, Ramos cobró un penal de esa forma, por lo que en cuanto vio que tomó la pelota, le mandó decir a su arquero con Jesús 'Canelo' Angulo que estuviera atento porque podría picarle el balón
Curiosamente, el técnico de los Diablos, relató que un día antes, precisamente estudiando a Sergio Ramos, vio las imágenes del partido que recordaba al inicio: "Como que lo soñé, justo anoche vi esas imágenes y pensé que podía repetirse. A veces sale, a veces no".
El resultado fue precisamente la falla de Ramos que fue además el revulsivo que necesitó Toluca para darle la vuelta al partido que terminó ganando 6-2.
