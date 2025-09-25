Antonio Mohamed, autor intelectual del penal fallado por Sergio Ramos

Hiram Marín

El futbol es un deporte de estrategias, donde siempre se tiene que estudiar al rival tanto para dañarlo como para evitar que haga daño.

Eso lo sabe perfectamente el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, quien contó que anticipó que el español Sergio Ramos intentaría cobrar al estilo 'Panenka' el penal que falló ante Hugo González.

Tras la humillación y el 'Panenkazo', Sergio Ramos dio la cara "La clave es cómo nos levantamos", dijo tras la derrota 6-2 y su penal fallado

Mohamed recordó que cuando él dirigía al Celta de Vigo y enfrentó al Real Madrid, Ramos cobró un penal de esa forma, por lo que en cuanto vio que tomó la pelota, le mandó decir a su arquero con Jesús 'Canelo' Angulo que estuviera atento porque podría picarle el balón

Curiosamente, el técnico de los Diablos, relató que un día antes, precisamente estudiando a Sergio Ramos, vio las imágenes del partido que recordaba al inicio: "Como que lo soñé, justo anoche vi esas imágenes y pensé que podía repetirse. A veces sale, a veces no".

Abran paso al mejor partido de los últimos años en México Toluca y Monterrey regalaron una auténtica feria de goles

El resultado fue precisamente la falla de Ramos que fue además el revulsivo que necesitó Toluca para darle la vuelta al partido que terminó ganando 6-2.