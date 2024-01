"Anselmi quiere jugar muy agresivo, hay que acostumbrarse": Uriel Antuna

El mundialista mexicano Uriel Antuna, extremo del Cruz Azul, admitió este jueves que a los futbolistas de su equipo les ha costado adaptar al estilo de juego agresivo que implementa el argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador del club.

“Cada entrenador tiene su forma de jugar, hay que acoplarse lo más rápido posible a lo que te pide el entrenador (…) La manera de juego de Anselmi es agresiva, tratamos de presionar, tener el balón, ser agresivos, pero nos ha faltado ese último toque para marcar”, explicó en una rueda de prensa el integrante de la nómina de México en Qatar 2022.

Los celestes, el cuarto conjunto con más títulos de liga en el fútbol mexicano con nueve, ocupa la duodécima posición de la tabla del torneo Clausura 2024, con un empate y una derrota tras las primeras dos jornadas.

Preparándonos para la jornada 3. 🔥⚽️ pic.twitter.com/yD0doGzYPF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 24, 2024

De lo que más ha adolecido el Cruz Azul en este inicio de torneo es en marcar goles ya que no ha podido convertir, mientras que ha recibido una anotación.

“Hay que tener paciencia, van integrándose muchos de los compañeros nuevos. Esto es un trabajo en conjunto, hay que tener tranquilidad y confianza en los compañeros (…) Hemos generado jugadas ofensivas en los partidos, pero no concretado. Tenemos tranquilidad de que entrando una lo harán las demás”, añadió el dos veces ganador de la Copa Oro.

Antuna, de 26 años, reiteró que en cuanto el plantel se acople al 100 por ciento a la idea de Anselmi, quien tomó el mando del equipo previo al Clausura 2024, el Cruz Azul será un equipo duro de vencer.

“El entrenador ha sido claro, pero es difícil llevar lo que quiere al campo. Uno trata de aportar y siempre dar lo mejor al equipo. Poco a poco se verá la mano del profe”.

El antiguo futbolista del LA Galaxy estadounidense aseguró que en el siguiente partido del Cruz Azul, al recibir este sábado al colista Mazatlán FC en la tercera jornada del Clausura 2024, su equipo no tiene excusa para no ganar.

“En casa que tenemos que ganar sí o sí. Se vienen una seguidilla de partidos importantes en los que no hay excusas para perder. Pasaron los primeros dos partidos en los que no nos acoplamos, ahora no hay excusa para darle un buen resultado a la afición”, sentenció.