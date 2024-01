Andrés Guardado es oficialmente jugador del León

Arropado por su familia y más de 15 mil aficionados, Andrés Guardado posó por primera vez con la camiseta del León, equipo con el que firmó contrato por un año y medio.

En su presentación, el ‘Principito’ lanzó una promesa a la afición:

“Estoy muy feliz de estar aquí, de estar con una afición como ustedes. Me lo voy a dejar todo por ustedes, espero que se identifiquen conmigo. Sé lo que significa este escudo para ustedes”.

El mediocampista llevará el dorsal 17, número que engalanó el césped del Estadio León junto con el nombre del futbolista, en versión ‘jumbo’. El presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía, le entregó el jersey al ‘Principito’.

La camiseta tiene un significado especial en el club, pues la llevó Mauro Boselli de 2013 a 2018 y con ella marcó 130 goles en 221 partidos.

“Sé lo que representa este número; hay una leyenda que lo portó; espero estar a la altura y retribuir”.

Aunque se especulaba que, si Guardado volvía a México, jugaría para el Atlas, su historia familiar está atada a la ‘Fiera’, pues su padre formó parte del equipo:

“Para quien no lo sabe, mi padre jugó en el León, mi padre es de Lagos de Moreno y venía todos los días, a entrenar al León, mira por dónde se cierra el ciclo, con el Club León y estará orgulloso de que porte esta camiseta”.

Además, el ‘Principito’ recordó que los ‘Panzas Verdes’ se acercaron a él hace año y medio, “en un momento que era muy difícil para mí, que me iba a quedar sin Mundial y me abrió las puertas”, y aunque no se concretó nada el futbolista no olvidó el gesto.

El primer acercamiento del que tendrá con sus compañeros y cuerpo técnico será este miércoles 24 de enero, en su primera práctica oficial.