América vuelve a perder con un Chivas plagado de suplentes

Héctor Cantú

Chivas sumó un partido más sin perder ante América y prolongó su dominio reciente sobre su acérrimo rival tras imponerse 2-0.

En un partido amistoso programado durante la parte final de la Fecha FIFA, un conjunto tapatío plagado de suplentes dominó al cuadro comandado por Guillermo Almada, que estuvo muy lejos de mostrar su mejor versión.

¡GOOOOOOL DE LAS CHIVAS! ?? El 'Cuate' Sepúlveda anota con tranquilidad desde los 11 pasos y vence a Malagón. ? OJITO AQUÍ RAFA ?? #LigaMXenFOX ?? https://t.co/BHUu6gywfJ — FOX (@somos_FOX) October 5, 2026

El dominio fue prácticamente total para los ‘Rojiblancos’. Ángel Sepúlveda se convirtió en la figura de la noche al marcar los dos goles de la victoria.

El primero llegó por la vía del penal, después de una desafortunada mano de Alejandro Zendejas dentro del área.

Sepúlveda firmó el segundo con un cabezazo preciso que dejó a Luis Ángel Malagón sin oportunidad de reaccionar.

Este fue el segundo doblete del delantero ante América. El primero lo consiguió cuando vestía la camiseta de Cruz Azul.

¡GOOOOOOL DE CHIVAS! ?? Hay que cerrar el Estadio señores. ?‍? El 'Cuate' anota su doblete y de que manera ?, levanta la mano para volver a la Selección. #LigaMXenFOX ?? https://t.co/M4mNe9ypqM — FOX (@somos_FOX) October 5, 2026

Las ‘Águilas’ tuvieron algunos destellos ofensivos, pero ninguno generó suficiente peligro para poner en aprietos a Chivas o reducir la diferencia en el marcador.

Esta fue la tercera victoria del ‘Rebaño Sagrado’ en las últimas cuatro ediciones del Clásico Nacional.

Chivas y América regresarán a la actividad oficial en el Apertura 2026 con dos partidos atractivos. El ‘Rebaño Sagrado’ se enfrentará al Atlas, mientras que las ‘Águilas’ medirán fuerzas contra Monterrey en la Jornada 11.