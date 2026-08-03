América todavía tiene mucho por mejorar: Guillermo Almada

Redacción FOX Deportes

Tras la victoria 3-0 sobre Santos Laguna en la Jornada 3 del Apertura 2026, el estratega de las Águilas del América, Guillermo Almada, ofreció sus impresiones en conferencia de prensa.

El técnico charrúa analizó el desempeño colectivo de su plantilla y reconoció que, aunque sufrieron lapsos de desatención, el ajuste en la intensidad durante el complemento resultó clave para sellar el triunfo y asumir el liderato general de la competencia.Almada fue autocrítico al señalar los pasajes en los que el cuadro azulcrema perdió la posesión del balón frente al rival.

La paternidad del América sobre Santos parece que nunca se acabará Las Águilas golearon en casa a unos 'Guerreros' que solo aparecieron durante 45 minutos

"Sí, hubo un lapso que no jugamos bien, es la realidad, hicimos cambios, correcciones, los primeros 15 minutos; después perdimos la pelota, defendimos mal, pero corregimos y me gustó el segundo tiempo, tuvimos mayor intensidad", puntualizó el timonel.

Asimismo, el director técnico enfatizó la responsabilidad inherente al banquillo de Coapa, subrayando que la exigencia institucional obliga a pelear en todos los frentes posibles.

"América tiene que apuntar a cualquier torneo que juegue; tenemos un equipo de jerarquía, internacionalmente tiene que demostrarla toda y vamos a poner lo mejor en busca del resultado", afirmó Almada.

De cara al inicio de la Leagues Cup, el entrenador uruguayo remarcó la importancia de mantener la compostura y viajar con mentalidad ganadora para afrontar a los clubes de la MLS. Con este resultado, las Águilas alcanzaron siete unidades en el certamen local, posicionándose en lo más alto de la clasificación por mejor diferencia de goles.