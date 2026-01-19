América, sotanero en el torneo y sin poder ganar

Héctor Cantú

Las Águilas del América siguen sin poder ganar en el torneo Clausura 2026 luego de sumar su tercer partido sin victoria en el certamen en casa de los Tuzos del Pachuca.

De aquel equipo que fue arrollador hace unos años bajo el mando de André Jardine queda muy poco. Hoy, a las Águilas les cuesta trabajo encontrar un funcionamiento futbolístico adecuado y de nueva cuenta deja sinsabores, tanto en los aficionados, como en los propios futbolistas.

Los Tuzos, tampoco tuvieron un partido brillante. Sus acciones más claras fueron a balón parado sin poder generar una opción importante de gol para poder quedarse con los tres puntos del certamen.

Fue un partido donde las defensas de ambas escuadras terminaron por determinar el rumbo del encuentro y los resultados, mismo que deja compartidos los puntos entre ambos clubes.

Con este punto obtenido, las Águilas se mantienen en la posición 15 de la tabla general con solo dos unidades conseguidas, solo por encima de Quéretaro, Santos y Mazatlán.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca llegaron a cuatro unidades para ocupar la posición 12 de la tabla general.