¿América saldrá a cuidarse para la vuelta ante Puebla? "Será un partido de Liguilla"

Fernando Ortiz no puede repetir lo que le pasó a Solari en las Liguillas pasadas

No hubo ganadores en los primeros dos partidos de la Liguilla, pero eso no quiere decir que América no lo haya intentado, al menos eso fue lo que aseguró el técnico Fernando Ortiz.

“Fue un partido de Liguilla, obviamente siempre quisimos sacar el partido adelante, tuvimos momentos por los cuales no estábamos bien y momentos en los que fuimos superiores. Sabemos que tenemos 90 minutos en casa para hacer el partido que realmente queremos y ahí se va a definir”, analizó el entrenador azulcrema en conferencia de prensa luego del 1-1 en casa del Puebla.

La Directiva del @ClubAmerica presentará una queja formal ante la comisión de arbitraje por el trabajo del nazareno Luis Enrique Santander en el partido de ida ante Puebla. @FOXSportsMX pic.twitter.com/OM9hRohuBh — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) May 12, 2022

Otro empate, esta vez en el Estadio Azteca, le da el pase a las semifinales al club azulcrema gracias a la posición en la tabla, por lo que el planteamiento bien podría ser de precaución y de aprovechar la necesidad del rival por ir a atacar, pero Ortiz no entró en detalles sobre la estrategia que tomará.

América se ha ido eliminado a la primera en las últimas dos Liguillas que jugó con Santiago Solari, por lo que no podría permitirse una eliminación tempranera en este Clausura 2022, mucho menos después del gran repunte que tuvo en el campeonato, todo lo contrario a lo que vivió ‘La Franja’.