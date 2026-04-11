América pierde impulso y Cruz Azul suma, pero no convence

Hiram Marín

El empate 1-1 trajo más cosas positivas para Cruz Azul que para el América. La Máquina se afianza en la parte superior de la tabla general, mientras que las Águilas aún siguen sin entrar en zona de Liguilla cuando faltan cada vez menos juegos.

La reapertura del Estadio Azteca (hoy conocido como Estadio Banorte), prometía un poco más durante la primera mitad. De hecho las acciones intensas se vivieron precisamente dentro del arranque del partido, con dos equipos volcados al frente.

Las Águilas pegaron primero y marcaron al minuto 17 con un remate de cabeza tras asistencia de Alejandro Zendejas, en un inicio donde fueron claramente superiores. Sin embargo, la Máquina reaccionó antes del descanso y logró equilibrar el trámite.

El empate llegó al 46', cuando Omar Campos definió con precisión para el 1-1 que ya no se movería. El gol celeste cayó en un momento clave, justo antes del medio tiempo, y cambió el impulso del partido. En la segunda mitad ambos equipos buscaron el triunfo, pero carecieron de claridad en el último tercio y terminaron repartiéndose unidades.

Nico Ibañez se lesionó y el drama llegó al Clásico Joven

El encuentro también quedó marcado por la lesión de Nicolás Ibáñez, quien salió al minuto 35 tras una acción sin contacto que encendió las alarmas. El delantero quedó tendido con dolor en la pierna y no pudo continuar, abandonando el campo en camilla tras la revisión médica. Hasta el momento no existe un parte oficial del club, aunque la preocupación es alta por la posible gravedad.

Con este resultado, ambos equipos mantienen vivas sus aspiraciones, aunque sin dar un paso definitivo. América deja escapar la oportunidad de meterse a zona de liguilla tras su dominio inicial, mientras Cruz Azul suma un punto valioso y sigue bien posicionado.