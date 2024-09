América nunca deja de pelear y el Necaxa lo vovió a comprobar

El gol de último minuto de Henry Martín lo cambió todo. El América estuvo a punto de iniciar la segunda mitad del Apertura 2024 por debajo de la media tabla, pero el bicampeón salvó un punto muy valioso.

Empate 1-1 entre el Necaxa y las Águilas, que no dejaron de pelear y obtuvieron su recompensa al 90’+4.

El equipo hidrocálido se puso adelante con un golazo de Agustín Palavecino, pero durante casi todo el segundo tiempo se dedicó a defender esa ventaja. No se le puede culpar a Eduardo Fentanes, cualquier equipo de su condición hubiera adoptado esa postura contra la plantilla más valiosa de toda la CONCACAF, sobre todo ahora que no está del todo inspirada y su ataque no parece estar tan afilado.

Estuvo a punto de funcionarle, pero el árbitro agregó nueve minutos como tiempo de compensación y justo a la mitad del recorrido, el equipo de André Jardine emparejó los cartones gracias a una gran jugada individual de Brian Rodríguez y a la buena fortuna, pues el rebote salió justo hacia el único lugar donde no había piernas rojiblancas, por lo tanto, Martín tuvo un carril libre para ir a cazar el rebote.

Necaxa le está pegando al América y lo celebra a lo grande

Así fueron los goles de este partido celebrado en un Estadio Victoria lleno de americanistas:

· 1-0 (38’): Palavecino deja entrar el balón y desde la media luna, lo pone en el ángulo

· 2-0 (90’+4): Tiro de Rodríguez que ‘escupe’ el arquero y Henry llega para empujar

Pese al empate que sabe a triunfo, la afición azulcrema se sintió afectada por el árbitro, pues bien se pudo marcar un penal sobre Diego Valdés a final del primer tiempo, así como una mano dentro del área. De hecho, el árbitro visitó el VAR y decidió señalar “no penal” por “no mano” según sus palabras.

Con este marcador, América (13 puntos) se mantiene entre los 10 primeros de la tabla, pero de haber perdido como parecía ser el guion, ahora estaría fuera de zona de play-in, es decir, en zona de eliminación justo cuando faltaría menos de medio torneo, pues Necaxa (12 puntos) lo habría rebasado.