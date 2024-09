¿Lo dijo o lo pensó? "América no está para ayudar a la Selección Mexicana"

Si el América juega con jóvenes, veteranos, mexicanos o extranjeros es únicamente por sus propios intereses. Que nadie se equivoque, el equipo más ganador de la Liga MX no está al servicio de la Selección Mexicana y el técnico André Jardine es ajeno a las necesidades que pueda tener el Tri.

Así de brusco fue el entrenador azulcrema cuando habló de la regla que obliga a los equipos a darle cierto número de minutos a los jugadores juveniles, todo con tal de que el futbol mexicano pueda formar nuevos futbolistas, ante la crisis de calidad y talento por la que atraviesa la Selección Mexicana.

“No me parece muy justo. Aquí defendemos los intereses de América, con respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores a la Selección no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto, pero nos adaptamos para cumplir con este tema”, señaló el entrenador brasileño.

América es uno de los cinco equipos que menos minutos les ha dado a sus juveniles y ahora queda claro que desarrollar futbolistas no es el proyecto de Jardine ni de un club comprador como el conjunto azulcrema.