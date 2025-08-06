Álvaro Angulo, de Pumas, recibió amenazas de muerte

Héctor Cantú

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, afirmó este miércoles que el lateral colombiano Álvaro Ángulo recibió amenazas de muerte en su teléfono y en su correo electrónico a horas del partido de la Leagues Cup que perdieron por 3-1 con Inter Miami.



Los hechos están siendo investigados por el club mexicano, añadió.



"Hoy en la mañana, un jugador mio que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono", dijo Juárez en la rueda de prensa posterior al partido que marcó la eliminación de Pumas.

"No sé de dónde", dijo al ser interrogado por el probable origen de los mensajes anónimos.



El entrenador mexicano dijo que el ánimo del jugador de 28 años estaba muy afectado antes del partido por las supuestas amenazas.

Ángulo dejó las filas del club argentino Independiente de Avellaneda para fichar con Pumas el 15 de julio pasado, y mantiene reclamos de orden económico.



"Estamos en una investigación interna del club", dijo el entrenador de Pumas