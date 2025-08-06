Increíblemente, Pumas y Juárez dependen de sí mismos en la Leagues Cup

Enrique Gómez

Tal vez no muchos apuntaban a Pumas entre los favoritos para avanzar en la Leagues Cup, pero resulta que Universidad depende de sí mismo en la última fecha de la fase de liga.

El equipo de Efraín Juárez solo necesita ganar, incluso puede hacerlo a través de los penales y con eso le alcanzará para finalizar entre los cuatro primeros en la tabla de los equipos de la Liga MX.

Solo hay un problema: su último rival es el Inter Miami, equipo que ganó sus dos primeros partidos del torneo (contra Atlas en tiempo regular y ante Necaxa en penales) y que marcha dentro de los cinco primeros lugares dentro de su conferencia de la MLS. Además, obviamente juega como local.

¿Valor de plantilla? Bueno, el equipo de Florida vale más del doble que su oponente de la Ciudad de México, pues de acuerdo con Transfermarkt, se cotizan en 89 y 44 millones de dólares respectivamente.

Pumas llega a esta jornada con cinco puntos tras vencer en penales as Orlando City y en tiempo regular al Atlanta United, pero como la franja de clasificación está en seis puntos, solo debe asegurarse de sumar dos unidades (botín otorgado por empatar y ganar en penales) para meterse a los cuartos de final.

Así la parte alta de la tabla de la Liga MX dentro de la Leagues Cup:

1. Toluca, 8 puntos (3 partidos)

2. Pachuca, 7 puntos (3 partidos)

3. Tigres, 6 puntos (3 partidos)

4. Puebla, 6 puntos (3 partidos)

5. Juárez, 5 puntos (2 partidos)

6. Pumas, 5 puntos (2 partidos)

Pumas y Juárez (que juega hasta el jueves contra los Red Bulls) dependen de sí mismos para clasificar. El equipo fronterizo le alcanzaría hasta con empatar y perder, pero a Universidad no, pues tiene peor diferencia de goles que Puebla y que el equipo regiomontano.

Ganar no debe ser mucho pedir para un equipo ‘grande’ como Pumas y si lo hace, se meteré (inesperadamente) a la ronda final de la Leagues Cup, en busca de sui primer título oficial desde 2011.