Alexis Vega se quedó en Chivas por amor y por la 13

Tuvieron que ofrecerle más del doble de su sueldo y un contrato ventajoso, pero al final si Alexis Vega se quedó fue por amor.

Chivas hizo oficial la renovación de su mejor jugador hasta 2024 y el director deportivo Ricardo Peláez aseguró que con él, el club conquistará el título número 13, una ambición con la que concuerda el mismo delantero y que reiteró a través de sus redes sociales.

“Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo porque quiero la 13”, fue lo que puso Vega en Instagram para acompañar la foto de su firma de contrato.

Vega se le hizo cansada a Chivas, pues desde el año pasado se está negociando su renovación con el equipo, pero fue hasta ahora que el jugador aceptó las condiciones, luego de una notable mejora salarial y un compromiso por escrito de facilitarle la salida a Europa en caso de que haya una opción seria.

“Con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición; muy pronto vamos a poner la 13 por aquí”, comentó Ricardo Peláez durante el anuncio de la renovación, donde el mismo Vega agradeció el “esfuerzo grandísimo” que hizo Amaury Vergara para sellar su permanencia.

Chivas llegó a estar en los últimos lugares antes del despido de Marcelo Michel, pero se ha inspirado con Ricardo Cadena y esas cuatro victorias consecutivas son prueba de que el equipo tenía todo el potencial para buscar algo mejor que un torneo repleto de altibajos.

¿Vega sigue siendo la estrella que necesita el Guadalajara para volver a ser campeón? Pues en el club están seguros que sí y, por lo menos, la plantilla estará motivada para la reclasificación ante Pumas.