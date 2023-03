Alexis Vega se arrepiente de abrirle la puerta del América

Quizá alguien de Chivas habló con Alexis Vega para hacerle ver de la mejor manera que debía retractarse de lo que dijo en la conferencia de prensa, cuando no descartó jugar en América.

Y es que en el día de medios de cara al Clásico Nacional, el jugador aseguró que, como un profesional que debe ver por su familia, no podría negarse terminantemente a jugar en las Águilas, sin embargo, minutos después arregló el discurso en redes sociales asegurando que “nunca” iría a un equipo que no jugara de rojiblanco, con puros mexicanos y no militara en la ciudad de Guadalajara.

“Puede llegar a ofrecer América y, si no tengo otra opción para ir a jugar, tengo que ser profesional en todos los sentidos. La gente se puede molestar, los aficionados, pero nosotros somos seres humanos que sentimos muchísimo, y yo tengo que ver por mi familia”, comentó antes en conferencia de prensa.

Además, el delantero del ‘Rebaño’ admitió que sí intercambiaría camisetas con jugadores del América, de hecho, va por el jersey de Henry Martín, amigo suyo y cuya camiseta es anhelada por su familia.

“La rivalidad queda adentro de la cancha, somos compañeros de Selección Mexicana, también. Es algo muy bonito. De hecho, mi papá me acaba de decir que un tío quiere la playera de Henry Martín, entonces con mayor razón se la voy a pedir”, aseguró el atacante de 25 años, quien después de una larga lesión podrá volver a las canchas justo para el Clásico Nacional, aunque seguro como suplente.

Después de estas polémicas declaraciones, Vega mandó un discurso mucho más populachero en redes sociales, pues seguramente la gente del Guadalajara tuvo a bien sensibilizarlo momentos después.