Alexis Vega, multado por meme de perro contra Julián Quiñones

Los tecnicistas dirán que no fue una publicación de Alexis Vega, sino una historia de alguien más que él compartió, pero a la Comisión Disciplinaria poco le importó y ya sancionó al jugador de Chivas.

El rojiblanco compartió un video en su Instagram en formato de historia donde se muestra el túnel que le hizo a Julián Quiñones en el duelo ante Atlas, sin embargo el material terminaba con un meme donde aparecía el jugador sujetando a un perro que llevaba el rostro de Julián Quiñones.

"Alexis":

Porque Alexis Vega había compartido un video de un usuario en sus historias de Instagram (historia que ya borró) por lo que aficionados de Atlas reaccionaron ante dicha historia.pic.twitter.com/WaY0TAzFDo — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 16, 2023

La desafortunada publicación fue borrada al poco tiempo, pero el daño ya estaba hecho y la Federación Mexicana de Futbol actuó de inmediato exhibiendo y sancionado al delantero del Guadalajara.

Así el comunicado de la Comisión Disciplinaria:

La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales.

Chivas está en semifinales de la Liga MX tras la victoria 1-0 ante el Atlas en la vuelta de los cuartos de final (1-1 el global), un resultado muy festejado por el equipo rojiblanco... quizá demasiado.