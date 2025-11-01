Alarmas encendidas en Xolos, Gilberto Mora se lesionó

Redacción FOX Deportes

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda durante un entrenamiento. El incidente ocurrió desde el pasado jueves 30 de octubre y obligó al cuerpo médico del club a intervenir de inmediato para realizar los estudios correspondientes.

Tras confirmarse la gravedad de la lesión, de acuerdo a lo informado por el club este sábado, el jugador fue sometido a una cirugía exitosa para reparar la fractura. El procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones, y Mora permanecerá bajo observación médica antes de comenzar la fase de rehabilitación en las instalaciones del equipo fronterizo.

El club informó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador, aunque por ahora no se ha establecido una fecha exacta para su regreso a las canchas. El cuerpo técnico confía en que pueda reincorporarse progresivamente en las próximas semanas.

La baja de Mora representa un golpe sensible para Xolos en el cierre del Apertura 2025, donde el equipo busca asegurar su lugar en la fase final. Además, la lesión podría dejar al joven mediocampista fuera de consideración para futuras convocatorias con la selección nacional.