Alan Mozo se despide de Chivas y promete volver algún día

Héctor Cantú

Alan Mozo vivirá una nueva etapa en su carrera profesional toda vez que defenderá la camiseta de los Tuzos del Pachuca para la temporada que recién ha comenzado.

Para Mozo ha sido un duro golpe el dejar a las Chivas, su exequipo. Una institución para la que llegó con la intención de afianzarse como una de las figuras y con la cual terminó por quedar a deber luego de 118 partidos jugados.

Mozo llegó en el 2022 y cuatro años después no pudo alcanzar el nivel que llegó a mostrar en los Pumas y que incluso lo llevó a defender la camiseta de la Selección Mexicana.

Ahora, en su adiós, ha dedicado un sentido homenaje a la institución y sobre todo a su afición de la cual se despide con la sensación de que sea, simplemente, un hasta luego.

“Sin duda Chivas es su gente. Y tuve el privilegio de ser uno de ellos en la cancha. Desde que llegué sabía que este club era especial, ahora que me voy soy consciente que es único. Gracias Guadalajara te llevo en la piel. Entregue todo y más. Hasta pronto”, escribió en su cuenta de redes sociales.

Mozo jugó un total de 118 partidos con las Chivas en los que consiguió 4 goles y colaboró con 9 asistencias y disputó una final ante Tigres.