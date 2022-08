"Ahora parece que anoto hasta con los ojos cerrados", humildemente, Henry Martín

En la rueda de la fortuna, ahora Henry Martín está arriba, pero ¿le alcanzará para ganarse uno de los pocos lugares que quedan disponibles para el Mundial de Qatar 2022?

El delantero del América sabe que hay varios argumentos a su favor: el buen momento que atraviesa con el equipo más ganador de la Liga MX, la confianza que ha ganado, su bronce en juegos olímpicos y los goles que marcó en semanas recientes ante clubes como Chelsea, Manchester City o Real Madrid.

“Si bien de meses atrás para acá yo aceptaba que no estaba pasando un bueno momento, ni siquiera personal, lo más importante es no hacer caso a lo que te dicen, ni tanto para bien ni tanto para mal. Pasé una etapa muy mal en donde no la metía ni porque la portería midiera el doble y ahora parece que hasta con los ojos cerrados estoy metiendo gol, así es el futbol, así es el delantero”, aseguró el yucateco.

La temporada pasada, Henry vivió uno de sus momentos más bajos con el club azulcrema, pues tan solo marcó cuatro goles en el Clausura 2022 y dos en el Apertura. Pero ahora, con dos dobletes en el presente, ya superó lo que hizo en los últimos dos campeonatos de la Liga MX.

¿Le alcanzará para recuperar la atención del ‘Tata’ Martino y obtener uno de los lugares con México a la Copa del Mundo de Qatar? El jugador de 29 años confía en sus posibilidades.

“Me deja tranquilo haber enfrentado al Manchester City, Chelsea, Real Madrid porque son los partidos que vas a enfrentar en un Mundial, son de esta calidad. Entonces si pude competir y hacer un buen papel, me da la tranquilidad de que puedo hacerlo también en un Mundial”, analizó el atacante.

El próximo partido de América es ante Pumas y nada mejor que un buen resultado en el clásico capitalino para terminar de reconciliarse con el gol y con la afición azulcrema.