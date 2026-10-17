A Raúl Gutiérrez le salió caro vestirse de Águila: Cruz Azul lo despidió

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul hizo oficial mediante un comunicado la desvinculación de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez como director técnico de la escuadra femenil. En la misiva institucional, la directiva del conjunto cementero detalló que ambas partes acordaron dar por concluida la relación laboral tras evaluar que las condiciones actuales impedían dar continuidad al proyecto deportivo.

Aunque no se mencionó, es claro que el detonante directo de la postura institucional fue la fuerte controversia generada por la presencia de Gutiérrez en las celebraciones del 110 aniversario del América.

COMUNICADO OFICIAL ✍? pic.twitter.com/yrlLRSaac9 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) October 17, 2026

En dicho evento, el estratega posó en la cancha portando la camiseta del acérrimo rival, hecho que provocó un inmediato malestar en la afición celeste y en la cúpula del club por considerarlo un acto contrario a la identidad de La Máquina.

A pesar de que el entrenador publicó horas antes un mensaje ofreciendo disculpas y catalogando lo ocurrido como un autogol involuntario, la directiva determinó dar un golpe sobre la mesa para salvaguardar la imagen del club. La dirigencia valoró que el quiebre en la relación con la tribuna era irreversible, lo que hacía insostenible su permanencia en el banquillo a solo dos meses de haber asumido el cargo.

Tras confirmarse la salida del "Potro", Cruz Azul designó a Joaquín Moreno para asumir el interinato del primer equipo de forma inmediata. Con este anuncio formal, la institución busca dar vuelta a la página con rapidez y enfocarse en encarar los compromisos restantes del torneo de la Liga MX Femenil.