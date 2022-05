A partir de ahora, la final entre Atlas y Pachuca es entre invictos en la Liguilla

¿Cambiará en algo la resolución de la Comisión Disciplinaria los ánimos de la final de ida entre Atlas y Pachuca? Seguramente no, pero los ‘Zorros’ saben que una victoria en casa es fundamental.

Oficialmente, Atlas llega a la final de la Liga MX invicto tras su victoria 5-0 ante Tigres en la mesa.

Los ‘Zorros’, que habían perdido 4-2 la vuelta en una de las semifinales más dramáticas que se recuerden, se preparan para enfrentar en casa al Pachuca con nuevas noticias, la Comisión Disciplinaria les dio la victoria 2-0 en el partido de vuelta por alineación indebida de Tigres, por lo que la final por el título del Clausura 2022 se jugará entre clubes imbatidos en la Liguilla.

Tanta lágrima para nada... Oficialmente, Tigres perdió 5-0 la semifinal ante Atlas La Comisión Disciplinaria encontró culpables a los 'felinos' por alineación indebida

El equipo tapatío nunca ha ganado una final de ida en la Liga MX, pero deberá empezar a hacerlo ahora, pues seguramente Pachuca será mucho más difícil de vulnerar en su propia cancha.

Está por jugarse la serie por el título en el Clausura 2022 y mientras los Rojinegros han llevado sus fantasías a alturas totalmente inesperadas, como lo es ganar un bicampeonato cuando hace seis meses tenían una sequía de 70 años, el equipo hidalguense le apunta a su séptimo título del futbol mexicano (todos ellos de 1999 a 2016) en su calidad de líder indiscutible del torneo.

Así es, el campeón reinante de México se enfrenta al primer lugar de la fase regular, algo que no sucedía desde hace 37 años, en 1985, donde América, con la corona puesta, enfrentó y venció al líder Pumas.

Si hablamos de historia, tanto en la final del Verano 1999 ante Toluca, como en la del Apertura 2021 contra León, los Rojinegros no ganaron el partido de ida, pero esta vez deberán concentrarse en hacerlo, pues Pachuca no ha perdido en casa durante todo el torneo y, por estadística, otra serie que deba resolverse en penales no favorecería nuevamente al conjunto de Diego Cocca.

Los ‘Tuzos’ han ganado seis de las nueve finales que han jugado en Liga y esperan mantener esa mística de equipo especialista en finales y así ganar su primer título desde hace seis años.

El último tramo hacia el bicampeonato inicia esta noche para el Atlas, equipo que al parecer estaba destinado a llegar a estas instancias, pues en la mesa o en la cancha, iba a clasificar.